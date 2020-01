Hier kommt die Maus! In den USA ist Disneys On-Demand-Plattform schon seit November 2019 verfügbar. Satte 20 Millionen Menschen sind bis zum 31. Dezember Kunden geworden. In Deutschland sollte Disney+ ab dem 31. März zugänglich sein. Jetzt wird der langerwartete Streamingdienst aber früher als zunächst angekündigt bereitstehen. Schon eine Woche eher, am 24. März, geht die neue Plattform in Deutschland an den Start.

Der Anbieter verspricht auf Twitter, dass man auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen kann. Auch zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte werden möglich sein. Für dieses Geld können sich die Abonnenten auf exklusive Serien wie den Star Wars-Ableger "The Mandalorian" freuen. Zum Start werden außerdem alle Animationsklassiker und deren Neuverfilmungen verfügbar sein. Darüber hinaus wird es mit "High School Musical: The Musical: The Series" auch eine aktuelle Adaption der High School Musical-Filmreihe geben. Die neue Serie bietet einen eigenen Soundtrack, der als Hommage auf die beliebten Lieder der drei ursprünglichen Filme gedacht ist.

Besonders ein Reboot wird jetzt schon ungeduldig erwartet, nämlich "Lizzie McGuire". Die Disney-Channel-Show feierte von 2001 bis 2004 Riesenerfolge und kommt nun zurück. Die beste Neuigkeit daran: Hilary Duff (32) und der Original-Cast werden wieder mit dabei sein.

Getty Images Der Cast von " The Mandalorian" bei der Premiere in Kalifornien im November 2019

Anzeige

Getty Images Der Cast von "High School Musical: The Musical: The Series" in Anaheim im November 2019

Anzeige

Getty Images Hilary Duff beim Disney+ Showcase auf Disneys D23 Expo in Anaheim im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de