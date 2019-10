Disneys Märchenwelt wird um eine schwule gute Fee bereichert. Der Unterhaltungskonzern hat sich in der vergangenen Zeit verstärkt um Vielfalt auf der Leinwand bemüht. 2017 hatte es in Die Schöne und das Biest die erste schwule Figur in einem Disney-Film überhaupt gegeben. Der Sidekick des Schurken Gaston war allerdings eine sehr kleine Rolle. Ganz anders in der Neuverfilmung von "Cinderella": Die gute Fee wird nämlich von einem Mann gespielt!

Zunächst war es ein viel beachtetes Gerücht, jetzt hat Billy Porter (50) selbst bestätigt: Ja, er wird im "Cinderella"-Remake mit Camila Cabello (22) die Rolle der guten Fee übernehmen. Das verriet der homosexuelle Schauspieler in einem Interview mit dem New Yorker. Es bleibt zu hoffen, dass Billy auf der Leinwand in rauschenden Kleidern zu sehen sein wird – sorgt er doch immer wieder in prächtigen Roben auf roten Teppichen für Aufsehen.

Für Fans ist Billy die absolute Traumbesetzung. Cinderellas gute Fee wird im Englischen als "fairy godmother" bezeichnet. Das hat sich auch als geflügelte, liebevolle Bezeichnung für glamouröse, homosexuelle Männer etabliert. Es ist nicht das erste Mal, dass Billy in der Unterhaltungsindustrie Barrieren niederreißt. Gerade wurde er als erster offen schwule Afroamerikaner mit dem TV-Preis Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie ausgezeichnet."Cinderella" soll im Februar 2021 in die Kinos kommen.

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus Disneys "Cinderella"

Frazer Harrison/Getty Images "American Horror Story"-Star Billy Porter bei der Oscar-Verleihung 2019

Frazer Harrison/Getty Images Schauspieler Billy Porter bei den Golden Globes 2019

