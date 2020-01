Langsam beginnt die heiße Phase der diesjährigen Oscar-Verleihung! Mittlerweile stehen schon die wichtigsten Eckdaten zu dem Event am 9. Februar, bei dem die begehrten Goldjungen vergeben werden: So ist Joker mit Joaquin Phoenix (45) ein heißer Anwärter auf die meisten Trophäen, überreicht werden die Statuen unter anderem von den Vorjahrespreisträgern Rami Malek (38), Olivia Colman (45) und Mahershala Ali (45). Aber auch für die passende musikalische Untermalung wird gesorgt: Unter anderem werden Elton John (72) und Chrissy Metz (39) auf der Bühne performen!

Wie üblich werden die Filmlieder vorgetragen, die in der Kategorie "Bester Song" nominiert sind. Der wohl bekannteste Name unter den Musikern ist Elton John, der "(I’m Gonna) Love Me Again" singen wird. Randy Newman wird vor allem Toy Story-Fans mit "I Can’t Let You Throw Yourself Away" zum Strahlen bringen. "I’m Standing With You" dürfte dem Publikum aus "Frozen II" bekannt vorkommen. Idina Menzel (48), die auch schon den Titeltrack des ersten Teils gesungen hat, bringt das Lied zusammen mit Aurora auf die Bühne. Schließlich machen Chrissy Metz mit "I’m Standing With You" aus dem Streifen "Breakthrough" und Cynthia Erivo mit dem Stück "Stand Up" aus "Harriet" die Liste komplett.

Ob es in diesem Jahr wieder so einen Schmacht-Moment geben wird, wie 2019? Damals sangen Bradley Cooper (45) und Lady Gaga (33) ihren Hit "Shallow" zusammen am Klavier – ein Auftritt, der intimer nicht hätte sein können. "Danke Bradley! Es gibt keine andere Person auf dieser Welt, mit der ich diesen Song hätte singen können", schwärmte die 33-Jährige, als sie den Oscar für den "Besten Song" entgegennahm.

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

Getty Images Idina Menzel im Januar 2020

Getty Images Cynthia Erivo bei den Screen Actors Guild Awards 2020

