Diese Stars werden bei den Oscars die Bühne betreten! Die berühmte Preisverleihung geht Anfang Februar in Hollywood in die 92. Runde. Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Event genau wie im vergangenen Jahr ohne Moderator stattfinden wird. Stattdessen werden prominente Laudatoren, die die Awards verleihen, auch durch den gesamten Abend führen. Und nun wurden die ersten Namen für den begehrten Job veröffentlicht!

Die Show-Verantwortlichen gaben in einem Statement bekannt, dass sie für diesen Part auf die Gewinner von 2019 zurückgegriffen haben: Mahershala Ali (45), Olivia Colman (45), Regina King und Rami Malek (38) sahnten jeweils eine Trophäe ab – und haben nun die Aufgabe, in ihren jeweiligen Kategorien die nächsten VIPs auf die Bühne zu rufen. "Wir lieben die Tradition, die Oscar-gekrönten Schauspieler des Vorjahres auf der Bühne zu haben, um die Leistungen ihrer Kollegen zu zelebrieren, und freuen uns, diese vier großen Talente wieder willkommen zu heißen", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Vor Kurzem wurde auch die Liste der Nominierungen verkündet: Die Comic-Adaption Joker kann dabei in gleich elf Kategorien auf einen Sieg hoffen. Unter anderem wurde Joaquin Phoenix (45) als Anwärter auf den "Besten Hauptdarsteller" auserkoren.

Getty Images Schauspieler Mahershala Ali

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Regina King

Anzeige

Splash News Joaquin Phoenix als Joker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de