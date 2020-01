In der gestrigen Folge musste Elena Miras (27) die Freiluft-WG auf Zeit verlassen. Viele Fans im Netz beschwerten sich kurz danach, dass es beim Telefon-Voting nicht mit rechten Dingen zuging. Einige Anrufer landeten angeblich in der Leitung von Daniela Büchner (41), als sie für die einstige Love Island-Beauty angerufen hatten. Promiflash hat da mal beim Sender genau nachgefragt – gab es etwa erneut eine Panne beim Dschungelcamp?

Auf Promiflash-Nachfrage gab RTL ein eindeutiges Statement ab. "Wir haben alle Telefonansagen nochmals überprüft und wir können ausschließen, dass es zu einem Fehler gekommen ist", heißt es. Haben sich einige Zuschauer also nur beim Wählen vertippt und haben deshalb am anderen Ende die Stimme von Danni gehört? Ein Facebook-User schilderte sein Problem allerdings so: "Ich habe mehrfach für Elena angerufen und landete auch einmal bei der Büchner, war entsetzt, denn ich hatte nur Wahlwiederholung gedrückt!"

In dieser Staffel ist es auch nicht das erste Mal, dass es beim Telefon-Voting eine Panne gab. Bereits vor wenigen Tagen hatte Moderator Daniel Hartwich (41) die falsche Endziffer für Claudia Norberg (49) durchgegeben – die daraufhin das Camp verlassen musste.

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, Dschungelcamp-Moderatoren

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg bei ihrem Dschungelcamp-Auszug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de