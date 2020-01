Sorgt ein Versprecher dafür, dass Claudia Norberg (49) noch eine Extrarunde im Dschungelcamp drehen muss? In der gestrigen Folge riefen die wenigsten Zuschauer für die Ex von Michael Wendler (47) an, deswegen konnte sie ihre Urwald-Pritsche räumen. Aber war das auch rechtens? Dem Moderator Daniel Hartwich (41) unterlief während der Sendung nämlich ein eventuell folgenschwerer Fehler: Er versprach sich bei der Ansage der Hotline, die das Publikum wählen muss, damit Claudia weiterkommt. Nun äußert sich RTL zum Telefonnummern-Fauxpas – muss das Voting wiederholt werden?

"Claudia gibt's Secondhand im Wendler-Schlussverkauf mit der 01379-101001", verlautbarte Daniel in der Show – dabei gehörte die Endziffer zur bereits ausgeschiedenen Anastasiya Avilova (31). Claudias Rufnummer endet mit der 02. Durch den Versprecher könnten der Blondine wichtige Anrufer entgangen sein, schließlich sei es beim gestrigen Exit zwischen ihr und dem GZSZ-Star Raúl Richter (32) sehr knapp gewesen. Wie Bild berichtete, hält der Sender jedoch dagegen: "In der Sendung hat es einen kleinen Versprecher gegeben. Da die richtige Endziffer jedoch stets eingeblendet war, ist die Abstimmung gültig."

Und noch eine Tatsache spricht gegen eine Wiederholung des Votings: Diejenigen Dschungel-Fans, die fälschlicherweise die Nummer von Anastasiya wählten, erhielten statt einer Ansage nur ein Besetztzeichen. "Technische Probleme lagen und liegen beim Voting nicht vor. Es ist alles einwandfrei gelaufen", beteuert RTL. Die 49-Jährige muss also nicht noch einmal am Lagerfeuer Platz nehmen.

Getty Images Daniel Hartwich, Moderator

TVNOW / Stefan Menne Anastasiya Avilova an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

