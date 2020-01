Das Dschungelcamp war kräftezehrend für sie! Die Kandidaten der RTL-Ekelshow haben während ihres Aufenthalts im Dschungel mächtig an Körpermasse verloren. Durch das wenige Essen und den extremen Bedingungen purzelten bei allen die Kilos. Anastasiya Avilova (31) verlor beispielsweise ganze sechs Kilos und das, obwohl sie bereits vor ihrem Einzug eine äußerst schmale Figur hatte. Eine Teilnehmerin toppt diese Zahl jedoch noch: Elena Miras (27) kam mit noch weniger auf den Rippen zurück!

Am Donnerstag musste die Love Island-Bekanntheit das Camp unerwarteter verlassen. Als die 27-Jährige dann auf die Waage stieg, hat sie sich erschrocken: "Ich habe ganze sieben Kilo im Camp abgenommen. Ich bin total abgemagert", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. In dem Video schwenkte sie mit der Kamera nach unten, um ihren Followern ihre dünnen Beine zu zeigen. "Ich habe voll die Kinderfigur", stellte sie fest. Tatsächlich hat bis jetzt niemand so viel abgenommen wie die brünette Beauty.

Elena berichtete weiter, dass sie mit dem Essen in den ersten Tagen vorsichtig sein müsse: "Ich kann auch noch nicht so viel essen, weil ich so einen kleinen Magen habe." Der müsse sich nämlich erst wieder an die größeren Portionen gewöhnen.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Januar 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, Januar 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, September 2019

