So leicht lässt sich Claudia Norberg (49) anscheinend nicht aus der Ruhe bringen! Während ihrer Zeit bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gab es eine Mitstreiterin, die gar nicht gut auf die Ex von Michael Wendler (47) zu sprechen war: Elena Miras (27). Die Love Island-Bekanntheit behauptete, den wahren Grund für das Ehe-Aus der 49-Jährigen zu kennen. Enthüllen wollte sie ihn im australischen Busch jedoch nicht. Wie ging es Claudia damit, dass Elena ihr angedroht hatte, das pikante Detail auszuplaudern?

Im Interview mit Promiflash sagte die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau nach ihrem Dschungel-Exit: "Ich war da entspannt, weil ich da nichts zu befürchten habe." Sie habe sich von der Influencerin absolut nicht provozieren lassen – ganz im Gegenteil. "Das hat mich in meiner Stimmungslage nicht beeinflusst", beteuerte Claudia.

Aber was passiert demnächst? Wird Elena die Wendler-Bombe doch noch zünden? Schließlich brachte die Schweizerin das Thema bei ihren Mitcampern immer wieder zur Sprache. In einem Gespräch mit Sonja Kirchberger (55) meinte sie: "Es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich erzähle dir dann mal draußen, was ich alles weiß. Du wirst den Mund nicht mehr zubekommen." Hättet ihr gedacht, dass Claudia so gelassen mit der Situation umgeht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Getty Images Claudia Norberg und Michael Wendler 2014 in Köln

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Dschungelcamp-Kandidatinnen Sonja Kirchberger und Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de