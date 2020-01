Wird erst nach dem Dschungelcamp abgerechnet? Seit elf Tagen sitzen die verbliebenen Camper nun schon im australischen Busch. Bereits zu Beginn zeichnete sich ab, dass Elena Miras (27) nicht so gut auf Wendler-Ex Claudia Norberg (49) zu sprechen ist. Langsam aber sicher spitzt sich die Situation zu und der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin brennt so einiges unter den Nägeln: Doch Elena will die Bombe erst nach der TV-Show über Claudia platzen lassen!

Die 27-Jährige soll einiges über Michael Wendlers (47) Ex wissen, die den Schlagerstar angeblich betrogen hat, will aber noch nicht mit der Sprache am Lagerfeuer mit Sonja Kirchberger (55) rausrücken. "Es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich erzähle dir dann mal draußen, was ich alles weiß. Du wirst den Mund nicht mehr zubekommen", erzählt Elena ziemlich aufgebracht. Ihr sei die Blondine egal.

Auch Sonja ist der 49-Jährigen skeptisch gegenüber. "Claudia ist auch so konzentriert, was sie sagt. Sie ist so freundlich", resümiert die Schauspielerin. Mike Heiters Freundin ist sich sicher, dass die Vorgängerin von Laura Müller (19) ein falsches Spiel spielt: "Es gibt eine Version von Claudia, die viele nicht kennen. Sie ist das pure Gegenteil von dem, wie sie sich hier gibt."

TVNOW Claudia Norberg, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW Dschungelcamper Elena Miras, Sonja Kirchberger und Prince Damien

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin

