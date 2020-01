Gina-Lisa Lohfink (33) erinnert sich an ihre Dschungelcamp-Zeit mit Jens Büchner (✝49) zurück! Gerade kämpft Danni Büchner (41) im Busch um den Urwald-Titel und erfüllt damit ein Versprechen an ihren verstorbenen Ehemann, den Kultauswanderer Jens. Während Danielas Gefühlschaos, die Trauer um ihren Liebsten und ihre Panik-Attacken in den Prüfungen bei den Mit-Campern nicht besonders gut ankommen, hat Reality-Star Gina-Lisa Mitleid mit der Goodbye Deutschland-Bekanntheit. Sie lernte Jens während der gemeinsamen "Dschungelcamp"-Zeit kennen und verrät: Er weihte sie damals sogar in seine Hochzeitspläne ein.

"Er hat mir erzählt, dass er der Danni einen Heiratsantrag macht. Ich war die Erste, der er das erzählt hat", berichtet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach ganz emotional. Gerade weil sie den TV-Star persönlich kannte und wisse, wie schwer der Verlust von Jens für seine Familie ist, könne sie sich gut in Dannis Lage hineinversetzen. Trotzdem sei ihr deren "Mitleids-Nummer" teilweise etwas zu viel. "Die regt mich auf, aber trotzdem tut es mir leid", so das Model.

Gina-Lisa und Jens starteten ihr Busch-Abenteuer 2017 gemeinsam. Kurz nach seiner Heimkehr stellte der Kult-Auswanderer seiner Traumfrau die Frage aller Fragen. Ihren Polterabend feierten Daniela und Jens damals mit einer großen, öffentlichen Sause und verkündeten schließlich im Juni 2017, dass sie mit einer Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten den Bund der Ehe eingegangen sind.

Daniela Büchner im Dschungelcamp

Model Gina-Lisa Lohfink

Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

