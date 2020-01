Die Dschungelkrone ist zum Greifen nah! Nur noch fünf Promis haben bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! die Chance, den Thron des australischen Urwalds zu besteigen. Obwohl Elena Miras (27) fast durchgängig die heißeste Anwärterin für den Titel der Dschungelkönigin gewesen war, musste die Love Island-Gewinnerin von 2017 in der vergangenen Folge völlig überraschend das Camp verlassen. Welcher der fünf verbliebenen VIPs hat nun die besten Chancen auf den Sieg?

Raúl Richter (32) hat sich an Tag 14 von seiner emotionalen Seite präsentiert. Der ehemalige GZSZ-Darsteller bekam einen Brief von seiner Freundin Vanessa Schmitt, deren liebevollen Zeilen ihn zu Tränen rührten. Hat er mit diesem Gefühlsausbruch die Herzen der Zuschauer endgültig für sich gewonnen? Oder hat er mit seinem schauspielerischen Talent versucht, das Publikum zu täuschen, um Dschungelkönig zu werden? Markus Reinecke (51) hat die Weinerei des Berliners jedenfalls nicht überzeugt. Hat sich der Trödelhändler deswegen den Sieg verspielt – oder sind die Fans auf seiner Seite?

Mittlerweile zeigt auch Prince Damien (29), was in ihm steckt. Der DSDS-Sieger hat immer ein offenes Ohr für seine Mitstreiter und sich wacker durch die letzten Dschungelprüfungen gebissen – wenn auch nur mit mäßigem Erfolg. Wird der Sänger trotzdem für seine liebevolle Art und seinen Ehrgeiz belohnt werden? Obwohl Danni Büchner (41) nicht mehr von den Zuschauern in die Prüfung gewählt werden kann, versucht sie zusammen mit dem Musiker erneut ihr Glück – und scheitert. Könnte der Mut der Goodbye Deutschland-Bekanntheit doch zum Sieg führen? Auch Sven Ottke kann nicht sonderlich bei den Challenges punkten. Kann sich der Ex-Boxer doch noch bei den Fans als würdiger Nachfolger von Evelyn Burdecki (31) beweisen – oder wird er heute aus dem Camp gekickt?

