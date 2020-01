Die Luft wird immer dünner! Nur noch sechs mehr oder weniger berühmte Promis kämpfen bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! um die Krone. Seit dem ersten Tag gibt es eine klare Anwärterin für den Thron: Love Island- Beauty und Krawallbraut Elena Miras (27) hat bisher die meisten Stimmen der Promiflash-Leser eingeheimst. Ein Dschungel-Tarzan ist ihr jedoch dicht auf den Fersen: DSDS-Gewinner Prince Damien (29) hat sich inzwischen auf den zweiten Platz gekämpft! Ob die temperamentvolle Schweizerin ihren Favoriten-Status wegen ihrer streitlustigen Art wohl am Ende verliert?

Am Mittwochabend geriet die 27-Jährige vor allem mit dem ehemaligen Box-Champion Sven Ottke aneinander. Der Grund: zwei vertauschte Trinkflaschen! An Tag 13 mussten Sven, Trödel-Experte Markus Reinecke (51) und Serien-Darsteller Raúl Richter (32) zur Dschungelprüfung antreten. Dabei passierte Raúl ein folgenschwerer Fehler. Er hatte nicht seine eigene Flasche mit zur Challenge genommen, sondern die von Elena. Für das Reality-Starlet ein absolutes No-Go! Aber was hatte Sven damit zu tun? Ganz einfach: Er mischte sich fatalerweise in das Flaschen-Gate ein und zog so Elenas unbändigen Zorn auf sich. "Denkst du, du kannst mir sagen 'Mach dich vom Acker?' Geht's noch? Bisschen Anstand. Alter Opa will mir was sagen. Wer denkt er, wer er ist?", wütete die Mutter einer Tochter.

Die Streitigkeiten katapultierten die gelungene Dschungelprüfung von Sven, Markus und Raúl fast in den Hintergrund. Die drei Busch-Musketiere hatten sich der Aufgabe "Höhenfluch" gestellt und waren dafür in Superhelden-Kostüme geschlüpft. Das Trio ergatterte sechs von sieben möglichen Sternen!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

TVNOW Sven Ottke, Elena Miras und Prince Damien im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Elena Miras, Sven Ottke und Prince Damien an Tag 13 im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Sven Ottke und Markus Reinecke im Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de