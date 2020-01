Müssen die Dschungelcamper wieder hungern oder schlagen sich die Stars in der Prüfung dieses Mal besser? Nachdem Danni Büchner (41) und Prince Damien (29) in der gestrigen Challenge für leere Mägen verantwortlich waren, werden dieses Mal alle zusammen am vorletzten Tag um genügend Nahrung fürs Camp kämpfen. Doch werden Danni, Prince Damien, Markus Reinecke (51), Raúl Richter (32) und Sven Ottke die Dschungelprüfung rocken?

"Creek der Sterne" hieß die heutige Herausforderung und entpuppte sich als ziemlich nasse Angelegenheit. Alle fünf Kandidaten mussten zunächst auf einer Drehscheibe verweilen, eh die erste Person – in diesem Fall Danni – fünf Sterne aus einem Wasserbecken fischte. Mit den Sternen unterm Arm geklemmt, rannte die Familien-Mutter auf eine glitschige Plane zur ersten Markierung. Als Nächstes startete Sven durch, der vier Sterne bei der 41-Jährigen abholte, um zu seiner Markierung weiter zu sprinten. Es folgten noch Raúl, der Ex-DSDS-Star und zu guter Letzt Markus. Zum Schluss mussten die fünf ganze zwei Minuten bei widrigen Bedingungen ausharren und sahnten letztendlich alle fünf Sterne ab.

War diese Herausforderung vielleicht zu leicht? In diesem Jahr stehen die Busch-Aufgaben etwas in der Kritik. Bereits vor wenigen Tagen äußerten sich einige Netz-User kritisch zu den Dschungelprüfungen. Auch die Promiflash-Leser stehen der ganzen Sache skeptisch gegenüber. Bei einer Umfrage sind sich 996 von 1.250 Stimmen (79,7 Prozent) einig, dass die Challenges härter werden sollten.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner, Sven Ottke und Raúl Richter im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Die Dschungelcamp-Kandidaten an Tag 15

