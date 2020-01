Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Ein weiterer Promi musste das Dschungelcamp in Down Under verlassen. An Tag 14 traf es Elena Miras (27). Während die Exit-Verkündung die Love Island-Siegerin von 2017 nicht allzu sehr schockierte, waren die Zuschauer total überrascht. Vielleicht, weil Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) Elenas Abgang viel kürzer verkündeten als bei ihren Mitstreitern?

In den vergangenen zwei Wochen hatten die beiden Moderatoren stets alle Camper namentlich genannt und jedem einzeln mitgeteilt, ob er oder sie es in die nächste Runde geschafft hatte. Die Kandidaten, die mit einem "Vielleicht" beschert wurden, mussten anschließend einige Sekunden bangen. Diese Zitter-Phase fiel am Donnerstag aus. Stattdessen wurde nur Elenas Name genannt und erklärt, dass sie gehen müsse! Die Fans waren total perplex – jedoch auf positive Weise: "Da wollte ich gerade schimpfen, dass jetzt wieder die endlos hingezogene Verkündung kommt... Zack, kurz und knapp. Danke!", freute sich nur einer der Zuschauer auf Twitter.

Die übrigen Camper konnten ebenfalls kaum glauben, was gerade passiert war: "Das war jetzt ein Spaß, oder?", spekulierte Daniela Büchner (41). Auch Raúl Richter (32) war sichtlich erstaunt: "Wie kann das denn so schnell gehen? Das ist ja krass!"

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de