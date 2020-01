Was für ein emotionaler Abend im Dschungelcamp! Zunächst sorgte die heutige Prüfung für traurige Gesichter. Trotz aller Mühe konnten Danni Büchner (41) und Prince Damien (29) die Challenge nicht wirklich rocken und gingen tatsächlich komplett leer aus. Damit nicht genug: Als die Promis nach fast zwei Wochen im Camp das erste Mal wieder per Brief von ihren Liebsten hörten, kullerten zahlreiche Tränchen. Zum guten Schluss stand dann auch noch das Zuschauer-Voting an – nach Claudia Norberg (49) hat es nun Elena Miras (27) erwischt.

Die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) machten heute kurzen Prozess und redeten nicht lange um den heißen Brei herum. Ohne zu zögern schmetterten sie den Namen der ehemaligen Love Island-Kandidatin heraus. Und Elena? Die nahm die Entscheidung ziemlich gelassen hin. "Egal, ich gehe zu Mike, es ist nicht schlimm." Das Ganze kommt ziemlich überraschend – immerhin galt sie lange Zeit als absolute Favoritin. Hat das Flaschen-Gate der gestrigen Episode womöglich zum Exit geführt?

Tja, zumindest die Promiflash-Leser können nun aufatmen und müssen sich noch nicht von ihrem Busch-Liebling Prince Damien verabschieden. Der Sänger hat es nach Tagen geschafft, Elena vom Favoriten-Ranking-Thron zu stürzen und liegt laut einer aktuellen Umfrage bei den Zuschauern vorn. Ob er wirklich das Zeug zum Dschungel-König hat? Zumindest hat er es heute schon mal ins Halbfinale der Show geschafft.

