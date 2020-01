Prince Damien (29) hat seine letzte Challenge hinter sich gebracht! Heute ist das große Dschungelcamp-Finale und drei standhafte Camper kämpfen um den heiß begehrten Thron. Doch bevor der Sieger im australischen Busch gekrönt wird, überquerten Prince Damien, Sven Ottke und Danni Büchner (41) ein letztes Mal die Hängebrücke zum Sternesammeln. Der Musiker wurde dabei auf eine sich drehende Scheibe gespannt – und konnte ordentlich absahnen!

"Die ersten drei Sterne, die du erspielst, sind für das Dessert im Camp. Der vierte Stern ist für ein Getränk für dich und der fünfte Stern für ein persönliches Goodie", verkündete Daniel Hartwich (41) dem DSDS-Sieger, bevor er von einem Ranger auf das Rad geschnallt wurde und es sich in Bewegung setzte. Mit einem Knüppel bewaffnet musste er Piñatas zerschlagen und sich durch Regen aus Dschungelabfällen und Insekten kämpfen, um an die Sternen zu gelangen. Am Ende schaffte es der Sänger, sich vier von fünf möglichen Sternen zu ergattern!

Seine Konkurrentin Danni war vor ihm an der Reihe gewesen und hatte nicht besonders gut abgeliefert: Sie musste sich erneut mit den Tieren des Dschungels auseinandersetzen – und das fiel er wie in anderen Aufgaben zuvor nicht besonders leicht. Ratten und Schlagen wollte sie erst gar nicht in ihre Nähe lassen und holte am Ende nur einen Stern. Und auch Sven konnte sich nur einen Bonus in der Essensprüfung erfuttern.

