Hier geht es aber ganz schön heiß her! Brooklyn Beckham (20) hat seit seiner Trennung von Hana Cross nichts anbrennen lassen: Immer wieder wurde er mit schönen Frauen abgelichtet. Mit seinem neuesten Fang, Nicola Peltz (25), scheint es nun aber etwas ernster zu sein: Schon seit mehreren Wochen wirken die beiden unzertrennlich – zu Nicolas Geburtstag Anfang Januar gab es sogar eine Liebeserklärung auf Social Media. Und besagte Verliebtheit scheint bei den beiden vorerst nicht nachzulassen: Brooklyn zeigte sich nun beim intensiven Körperkontakt mit seiner neuen Flamme!

Offenbar darf die ganze Welt sehen, dass die beiden nicht genug voneinander bekommen können. Der Sohn von David Beckham (44) teilte nämlich einen vielsagenden Schnappschuss in seiner Instagram-Story: Er fotografierte sich und seine Liebste eng umschlungen im Spiegel beim intensiven Knutschen. Brooklyn platzierte dabei seine handyfreie Hand tief, an Nicolas unterem Rücken und schob für möglichst viel Körperkontakt seine Hand kurzerhand in die High-Waist-Hose des Models.

Nicht nur diese öffentlichen Kuss-Sessions dürften beweisen, dass es sich hier um wahre Liebe handelt: Nicola lernte bereits Brooklyns Familie kennen. Paparazzi erwischten das Paar im Dezember in der Warteschlange eines Theaters in London – begleitet wurden sie dabei von den Brüdern des 20-Jährigen, Cruz (14) und Romeo Beckham (17) sowie von den Großeltern Jacky und Tony Adams.

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Januar 2020

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Backgrid Brooklyn Beckham, Nicola Peltz und sein Großvater Tony Adams im Dezember 2019

