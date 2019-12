Bei Brooklyn Beckham (20) und Nicola Peltz (24) scheint es ernst zu werden! Der Sohn von David Beckham (44) wurde in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite einer neuen Frau gesichtet – doch mit dem Flirten scheint es nun vorbei zu sein: Nachdem er ein paar Mal mit der kanadischen Schauspielerin unterwegs gewesen war, erhärteten sich die Liebes-Gerüchte nach einem Kuss-Bild. Und auch Brooklyns Familie lernte die Blondine bereits kennen!

Das Aufeinandertreffen von neuer Freundin und Familie wurde von Paparazzi-Aufnahmen festgehalten: Am vergangenen Samstag tummelte sich das Paar zusammen mit Brooklyns Großeltern Jacky und Tony Adams und seinen Brüdern Cruz (14) und Romeo (17) in der Warteschlange eines Theaters in London. Die Stimmung schien ziemlich entspannt – der 20-Jährige und seine Partnerin schauten sich immer wieder verliebt an und hielten Händchen.

Laut eines Insiders von The Sun soll auch der Fotograf schon die Familie der 24-Jährigen kennengelernt haben: "Brooklyn hat bereits ihre Familie getroffen und er versteht sich sehr gut mit ihrem Bruder. Sie haben sogar zusammen gefeiert." Offiziell als Paar haben sich die beiden allerdings immer noch nicht geoutet.

Backgrid Cruz, Romeo und Brooklyn Beckham mit ihren Großeltern Jackie und Tony Adams

Anzeige

Backgrid Brooklyn Beckham, Nicola Peltz und sein Großvater Tony Adams im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Brooklyn Beckham im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de