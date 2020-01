Familienzuwachs für Kimora Lee Simmons (44)! Das Model hat vier leibliche Kinder. Aus ihrer Ehe mit dem Unternehmer Russell Simmons (62) sind zwei Töchter entstanden. Außerdem hat sie einen Sohn aus ihrer Beziehung zu dem Schauspieler Dijmon Hounsou, einen weiteren aus ihrer zweiten Ehe mit dem Bankier Tim Leissner. Nun hat sich ein neues Mitglied zu ihrer Rasselbande gesellt: Kimora und Tim haben einen Jungen adoptiert!

Das berichtet das Online-Magazin Us Weekly. "Er ist zur Familie dazugestoßen, nachdem Kimoras Töchter aufs College gegangen sind", erklärt der Sprecher der TV-Beauty dem Medium. Der Junge heiße Gary und sei zehn Jahre alt. "Kimora ist zu Hause jetzt nur noch von Männern umgeben."

Die Fünffach-Mama hat bereits das erste Foto mit all ihren Sprösslingen gepostet. "Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von euch", schrieb sie dazu. "Ihr seid der beste Teil von mir." Welches der Kids Gary ist, geht jedoch nicht aus dem Beitrag hervor. Wusstet ihr, dass Kimora so viele Kinder hat? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons' Söhne

Araya Diaz/Getty Images for The Weinstein Company Kimora Lee Simmons und ihr Mann Tim Leissner

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons' Kinder

