Tim Leissner gab sich jahrelang als jemand anderes aus. Das Model und Reality-TV-Sternchen Kimora Lee Simmons (46) ist seit 2013 mit dem ehemaligen Star-Banker von Goldman-Sachs verheiratet. Die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind zusammen – die kleine Wolfe. Ihr Partner scheint jedoch eine Menge kriminelle Energie in sich zu tragen. Wie sie jetzt leider feststellen musste, basierte ihr gesamtes Kennenlernen auf einer Lüge.

Tim machte nun ein erstaunliches Geständnis, als er am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Brooklyn im Bestechungsprozess gegen seinen ehemaligen Goldman-Sachs-Kollegen Roger Ng aussagte. Wie Daily Mail berichtete, gestand Tim, dass er Bankgeschäfte mit einem E-Mail-Account seiner Ex-Frau abwickelte. Diese arbeitete ebenfalls in dem Finanzunternehmen. Dadurch lernte er auch seine zukünftige Frau Kimora kennen – er blieb über mehrere Jahre hinweg mit ihr, im Namen seiner Ex-Frau, in Kontakt. Schließlich trafen sich die beiden erstmals auf einem Flug von Hongkong nach Kuala Lumpur.

"Es war ein ganzes Leben, das Sie komplett gefälscht haben, weil Sie alles erfunden haben?", soll der Anwalt der Gegenseite am Dienstag gefragt haben. "Die Korrespondenz, ja", habe Tim geantwortet. "Aber ein ganzes Leben geht vielleicht zu weit." Es ist bisher nicht bekannt, ob Kimora vor seiner Aussage wusste, dass er sich während ihrer mehrjährigen E-Mail-Korrespondenz als seine Ex-Frau ausgab.

APEX / MEGA Tim Leissner, Oktober 2019

Getty Images Kimora Lee Simmons und Tim Leissner, Januar 2014

Getty Images Kimora Lee Simmons, Juni 2019

