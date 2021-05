Von 1998 bis 2009 war Musikproduzent und Labelchef Russell Simmons (63) mit Model Kimora Lee Simmons (46) verheiratet. Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, entschied sich bereits im Jahr 2006 für eine Trennung, reichte jedoch erst drei Jahre später die Scheidung ein. Trotz der gescheiterten Beziehung blieben die beiden Unternehmer lange Zeit befreundete Geschäftspartner. Nun hat der 63-Jährige seine Ex-Frau jedoch wegen Betrugs angezeigt.

Vergangene Woche reichte der 63-Jährige laut Angabe von E! News eine Klage gegen seine Ex-Frau Kimora und deren Ehemann Tim Leissner ein. In der Anzeige beschuldigt Russell seine Geschäftspartner des Vertragsbruchs, der betrügerischen Verschleierung und der Verletzung vertraulicher Beziehungen. Das Schreiben soll zudem noch weitere Punkte umfassen.

Im Jahr 2016 war Russell eine neue Geschäftsvereinbarung mit Kimora und Tim eingegangen, als die beiden seiner Investmentfirma Nu Horizons beitraten. Das Unternehmen hatte damals mehrere Millionen Dollar in ein Energydrink-Unternehmen investiert. Das Ehepaar soll sich schließlich gegen den Unternehmer verschworen haben, um 3.972.659 Aktien des Unternehmens "in betrügerischer Weise" auf sich selbst überschreiben zu lassen, heißt es in der Anklage.

Getty Images Kimora Lee Simmons und ihr Ex-Mann Russell Simmons im April 2011

Bryan Bedder/Getty Images Kimora Lee Simmons und ihr Mann Russell Simmons

Getty Images Russell Simmons im Juni 2019

