Großer Schock bei Kimora Lee Simmons: Ihr Haus hat gebrannt!

Was für ein Schockmoment bei Kimora Lee Simmons (48)! Als Model, Influencerin und Unternehmerin steht die US-Amerikanerin schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Auf Social Media gewährt die enge Freundin von Kim Kardashian (43) ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Nun meldet sich die 48-Jährige mit einer schlechten Nachricht: In Kimoras Haus hat es am Samstag einen Brand gegeben!

In ihrer Instagram-Story teilt das Model einige Fotos, die die Löscharbeiten in ihrem Wohnzimmer zeigen. "Mein Haus hat Feuer gefangen. Den Kindern und mir geht es gut", schreibt sie. "Ich kann den zahlreichen Bataillonen, Leitern und Einheiten, die sich heute stundenlang um uns gekümmert und uns möglicherweise das Leben gerettet haben, nicht genug danken. Danke!", fährt Kimora fort. Wie es zu dem Brand kam, verrät die Designerin bisher nicht.

Kimora war elf Jahre lang mit dem Hip-Hop-Mogul Russell Simmons (66) verheiratet gewesen. Während ihrer Ehe wurde das Paar Eltern von zwei Töchtern namens Ming Lee und Aoki Lee. Im Jahr 2009 ließen sich einstigen Turteltauben wieder scheiden.

Getty Images Kimora Lee Simmons, Model

kimoraleesimmons Brand bei Kimora Lee Simmons, 2023

Getty Images Kimora Lee Simmons, Russell Simmons und ihre beiden Töchter, 2007

