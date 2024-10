Sohn Gary wird 15: Kimora Lee Simmons gerät ins Schwärmen

Ach, wie schnell die Zeit vergeht: Kimora Lee Simmons' (49) Adoptivsohn Gary feiert heute schon seinen 15. Geburtstag. Um ihn an seinem besonderen Tag angemessen zu ehren, widmet die Unternehmerin ihrem Spross einen liebevollen Beitrag auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen hübschen, intelligenten jungen Mann Gary! Wir lieben dich bis zum Mond und zurück!", schreibt Kimora in der Bildbeschreibung und fügt hinzu: "Du machst mich und deine ganze Familie jeden Tag so stolz! Du sollst wissen, dass ich immer für dich da bin und dir immer den Rücken freihalte!"

Mit der Bilderreihe gibt die Influencerin ihren Followern einige Einblicke in einzelne Momente aus Garys vergangenen Lebensjahren. Die Schnappschüsse zeigen den 15-Jährigen bei einem Footballspiel, mit Freunden am Strand, auf dem Weg zum Surfen oder beim Essen in einem Diner. Kimora gibt ihrem Sohn in der Bildunterschrift auch einen Rat für sein neues Lebensjahr mit: "Verfolge weiterhin deine Träume und arbeite hart daran, die beste Version deiner selbst zu werden!"

Die Modedesignerin hat vier leibliche Kinder. Ihre beiden Töchter Aoki (22) und Ming (24) stammen aus Kimoras erster Ehe mit dem Unternehmer Russell Simmons (66). Mit dem Schauspieler Djimon Hounsou hat sie außerdem ihren Sohn Kenzo. Ihre zweite Ehe mit dem Bankier Tim Leissner brachte Söhnchen Wolfe hervor. Im Jahr 2020 entschieden sich Kimora und Tim dazu, ihre Patchworkfamilie um ein weiteres Mitglied zu vergrößern und adoptierten den damals zehnjährigen Gary.

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihr Sohn Gary

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024

