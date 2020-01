Riesenschock für Andy Dick (55)! Vergangenes Jahr hatte der Comedian und Schauspieler, der aus Filmen wie "Sharknado 2", "Zoolander" und "Ey Mann, wo is’ mein Auto?" bekannt ist, sich einen großen Traum erfüllt und seine eigene Kunstgalerie in Los Angeles eröffnet. Doch genau dort sollte sich Anfang der Woche Tragisches ereignen: Ein Mann schoss sich in seinem Laden in den Kopf – und Andy soll alles mitangesehen haben.

Das berichtet nun das Onlinemagazin TMZ. Am vergangenen Montag soll ein Unbekannter gegen Mitternacht mit einer Waffe herumgefuchtelt haben und anschließend in die Galerie gestürmt sein – dort habe sich dann ein Schuss gelöst, die Kugel traf den Mann selbst am Kopf. Zeugen zufolge soll es wie ein Unfall ausgesehen haben. Seine Beweggründe sind bisher nicht bekannt.

Der Täter habe den Vorfall überlebt – musste jedoch sofort in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er auch aktuell noch lebenserhaltende Maßnahmen erhält. Andy hat sich bisher nicht zu den Geschehnissen geäußert. Wie Videoaufnahmen zeigen, die dem Medium vorliegen, war er jedoch sichtbar traumatisiert.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

