Spinnen, Ameisen und Co.: Für Danni Büchner (41) wird es in der Urwald-Challenge noch mal richtig ernst! Im heutigen Dschungelcamp-Finale geben neben der Kult-Auswanderin auch Prince Damien (29) und Sven Ottke alles. Jeder von ihnen muss dazu ein letztes Mal in eine Solo-Dschungelprüfung. Die Witwe von Jens Büchner (✝49) entscheidet sich für die Aufgabe mit dem Namen "Alles kann, nichts muss": Dabei wird klar – die Busch-Tierchen scheue Danni sieht sich noch einmal mit all ihren Phobien konfrontiert!

Bis zu fünf Sterne kann die 41-Jährige einheimsen. Dafür muss sie zunächst ihren Kopf in einen Glashelm stecken, ihre Hände in eine Glasbox – und dann geht es los: Die Behälter werden als Erstes mit Kakerlaken gefüllt. Das findet die Fünffach-Mutter so unschön, dass es ihr nicht gelingt, den Stern mit einem Inbusschlüssel in 45 Sekunden abzuschrauben, ihre Hände zittern zu sehr. In der nächsten Runde muss sie sich schließlich mit Spinnen in den Boxen anfreunden, aber auch das klappt nicht besonders gut, wieder geht ihr der Stern flöten.

Als schließlich Schlangen in die Glasbehälter sollen, lehnt Danni ab und auch Ratten haben bei ihr keine Chance: "Nein! Da bekomme ich sofort Panik, ich muss die nur angucken!", ruft sie panisch. Schließlich überlegt es sich die Wahl-Mallorquinerin noch einmal bei den grünen Ameisen: "Aufgeben ist auch keine Option! Ich muss ja", kommentiert sie die krabbelige Fracht und schließlich gelingt es ihr, trotz der beißenden Insekten den Stern zu ergattern. Somit erspielt Daniela eine Vorspeise für die drei Finalisten. Auf ihr besonderes Goodie, ihren Ehering, muss sie verzichten.

