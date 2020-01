Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) meistern das Co-Parenting offenbar perfekt! Knapp eineinhalb Jahre, nachdem ihre Tochter Stormi Webster (1) zur Welt gekommen war, hatten sich die Beauty-Unternehmerin und der Rapper getrennt. Trotz des Beziehungs-Aus gibt es zwischen den früheren Turteltauben aber kein böses Blut – im Gegenteil: Gemeinsam mit ihrem Töchterchen verbrachten Kylie und Travis jetzt einen gemeinsamen Familien-Tag in Disneyland!

Aktuelle Bilder zeigen die Ex-Partner am Mittwoch mit ihrem Nachwuchs im Themenpark in Orlando, Florida. Zusammen mit der kleinen Stormi sitzen die Reality-TV-Darstellerin und der "Butterfly Effect"-Interpret in einer Kinder-Achterbahn mit Namen "Peter Pans Flug". Alle drei scheinen die lustige Fahrt zu genießen. Zärtlichkeiten oder Annäherungen sind auf den Bildern aber nicht auszumachen. Es ist jedoch offensichtlich: Für ihren Sprössling halten Kylie und Travis zusammen.

Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden die Gerüchteküche wegen eines möglichen Liebes-Comebacks mächtig angeheizt: Kylie war mehrfach in Merchandise-Klamotten des Songwriters gesehen worden und dann besuchten beide Eltern auch noch gemeinsam die Kardashian-Weihnachtsparty. Was meint ihr: Sollten Kylie und Travis es noch einmal miteinander versuchen? Stimmt unten ab.

enewsimage / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott im Februar 2019

