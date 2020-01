Im vergangenen Jahr standen für Anne Wünsche (28) und ihre Töchter Miley und Juna zahlreiche Veränderung auf dem Programm. Nach Annes Trennung von Henning Merten fasste die Zweifach-Mama den Entschluss, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Es musste ein Tapetenwechsel her, und so verschlug es sie gemeinsam mit ihren Kids und den zwei Hunden vom Dorf in eine Berliner Stadtwohnung – und genau dort bekommt die Familie nun noch mehr tierische Mitbewohner!

Tochter Miley wünscht sich schon seit Längerem Ratten – und diesen Traum erfüllt Anne ihrer Sechsjährigen jetzt. "Wir fahren jetzt los und holen die Ratten ab", teilt der Netz-Star seiner Community voller Vorfreude auf Instagram mit. Drei an der Zahl werden die Wohnung der Mädels ab sofort unsicher machen, und damit sich die tierischen Mitbewohner auch rundum wohlfühlen, hat Anne sogar extra einen mehrstöckigen Käfig für sie besorgt. "Die Kinder sind schon total aufgeregt. Ich aber, ehrlich gesagt, auch. Das holt mir so ein bisschen meine Jugend zurück. Mein erstes Haustier war ja auch eine Ratte", gibt die 28-Jährige preis.

Aber – wie sollte es auch anders sein – die ersten Kritiker lassen nicht lange auf sich warten. Nachdem Anne ihrn Followern in ihrer Story das neue Domizil der süßen Nagetiere präsentiert, trudeln prompt die ersten negativen Kommentare ein. "Ich bekomme schon einen Haufen Nachrichten, von wegen, da ist ja gar nix drin, die können nicht buddeln, die können sich nicht verstecken... Das ist doch nur der Käfig, Leute, der Rest wird jetzt geholt", stellt Anne klar.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Tochter Miley in Thailand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

