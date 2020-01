Daniela Büchner (41) wollte im Dschungelcamp nicht um ihren Mann trauern! Die Reality-Bekanntheit zog in der diesjährigen Staffel so einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Der Grund: ihre ständige negative Einstellung und die emotionalen Ausbrüche. Ein immer wiederkehrendes Thema war auch ihr verstorbener Mann Jens (✝49), der ebenfalls einst am Format teilgenommen hatte – was bei einigen Mitstreitern den Eindruck erweckte, Danni wolle so Mitleid erregen. Jetzt stellte sie klar: Sie habe keineswegs den TV-Urwald zum Trauern über den Verlust benutzt!

Beim Dschungelcamp-Wiedersehen auf RTL kam der Disput zwischen Sonja Kirchberger (55) und Danni erneut zur Sprache. Die Schauspielerin zeigte sich im Camp ziemlich genervt davon, dass die 41-Jährige keine Gelegenheit ausließ, um auf ihren Mann zu sprechen zu kommen – und warf ihr vor, mit ihrer Trauer-Verarbeitung mehr Sendezeit generieren zu wollen. Danni hielt diese Behauptung für Quatsch und erklärte nun: "Ich bin ein emotionaler Mensch, wenn mir nach Weinen ist, dann weine ich." Wahre Trauerphasen habe es während ihrer Zeit beim Fernseh-Experiment aber nicht gegeben: "Das ist auch nicht der Ort für eine Trauerphase. Ich habe gern über ihn gesprochen, ja, aber das ist kein Ort zum Trauern."

Letztendlich scheint Danni aber so einige ihrer Verhaltensmuster zu bereuen. Gerade ihre "Danni Show" – und ihr unterstelltes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen – empfindet sie mittlerweile als unangenehm: "Ich kann nur über mich selbst lachen, was ich da für einen Quatsch erzählt habe." Auch ihre ständigen emotionalen Selbstgespräche blieben dabei nicht unkommentiert: "Ich weiß nicht, warum ich da mit mir selbst gesprochen habe. Das mache ich, glaube ich, auch zu Hause", rechtfertigte sie sich auf Sonja Zietlows (51) Nachfrage.

