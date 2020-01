Für die 62. Verleihung der Grammy Awards hatten sich die Hollywood-Größen am Sonntag wieder in ihre schicksten Fummel geworfen. Unter anderem begeisterten die Ehefrauen der Jonas Brothers – Sophie Turner (23), Priyanka Chopra (37) und Danielle Jonas (32) – mit ultraschicken Roben, die perfekt abgestimmt auf die Anzüge ihrer Partner waren. Heidi Klum (46) hingegen passte mit ihrem funkelnden, freizügigen Dress nicht ganz zu ihrem Partner Tom Kaulitz (30), der mit Karo-Jackett über den roten Teppich fegte. Auch Ellen DeGeneres (62) und ihre Frau Portia de Rossi (46) legten einen wilden Pärchen-Mix hin – doch kam ihr ausgefallener Couple-Look an?

Das Paar zeigte sich bei den Grammy Awards in einer ungewöhnlichen Kombi, aufeinander abgestimmt schienen ihre Outfits nicht zu sein. Die Talkmasterin trug eine schlichte, schwarze Hose samt Rollkragenpullover in derselben Farbe und rundete ihr Outfit mit einer gold-schwarz gemusterten Jacke ab. Ellens Partnerin Portia zeigte sich ebenfalls farbenfroh in einem hochgeschlossenen, bodenlangen Kleid mit freiem Rücken. Ein Hingucker war der Muster-Mix, der so gar nicht mit dem auffälligen Jacken-Aufdruck ihrer Liebsten harmonierte.

Meist wählt das Duo seine Klamotten aber so aus, dass diese sich gegenseitig perfekt ergänzen. So verzückte das Traumpaar beispielsweise bei der Premiere von "Finding Dory" 2016 mit einem Farbmix aus Schwarz und Weiß. Während Portia ein Kleid mit zwei klar voneinander abgegrenzten Farbflächen trug, hatte sich Ellen für ein cooles Batik-Sakko entschieden – ebenfalls in Schwarz-Weiß.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei der Premiere von "Finding Dory" 2016

