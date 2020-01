Die Dschungelcamp-Stars sind wieder in der Heimat! Noch am Samstagabend war die Truppe in Australien, wo ein neuer Busch-König gekrönt wurde: DSDS-Star Prince Damien (29) hat das Zepter von Vorjahressiegerin Evelyn Burdecki (31) übernommen und ist damit amtierender Busch-Royal. Viel Geduld bis zur Siegesfeier mit Fans und Freunden brauchte es dann auch nicht mehr, denn gestern wurden die Promis in den Retour-Flieger gesetzt. Jetzt sind die Camper endlich in Frankfurt gelandet.

"Wow, ich fühle mich fantastisch, ist noch nicht so richtig angekommen", lauten die ersten Worte des Dschungelkönigs auf deutschem Boden. Im RTL-Interview plaudert der Sänger ausgelassen über seinen Sieg und die vielen Gratulanten. Dass sein Charity-Song es parallel in die Charts geschafft hat, mache den Gewinner nochmals mehr stolz. Auch die anderen Promis haben die Rückreise offenbar gut überstanden und posten in ihren Social-Media-Storys fleißig die ersten Eindrücke aus der Heimat.

Vor allem Elena Miras (27) und Danni Büchner (41) dürften sich ganz besonders über ihre Rückkehr freuen. Sie hatten in den vergangenen Tagen immer wieder betont, wie sehr sie ihren Nachwuchs vermissen. Schon vor der Abreise in den Busch hatte Elena im Gespräch mit Promiflash erklärt, wie schwer ihr der zwischenzeitliche Abschied von Töchterchen Aylen gefallen war: "Es war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt!"

Alle Folgen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien auf dem Dschungel-Thron

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Dschungelkönig Prince Damien und die anderen Dschungel-Bewohner aus 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de