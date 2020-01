Für Jenna Dewan (39) startet der Baby-Countdown! Die Schauspielerin und ihr Freund Steve Kazee (44) verkündeten im vergangenen September: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile ist der Schwangerschaftsbauch der Leinwand-Beauty auch nicht mehr zu übersehen. Tochter Everly Tatum (6) kann sich also schon bald auf ein Geschwisterchen freuen. Aber bis es so weit ist, genießt Jenna die letzten Wochen zu dritt – und zwar bei einem gemeinsamen Ausflug.

Am Wochenende schlenderte die werdende Mama zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Freund Hand in Hand durch Los Angeles. Dabei trug sie ein locker fallendes, cremefarbenes Sommerkleid, das ihre Babykugel perfekt in Szene setzte. Das Paar setzte die Sechsjährige offenbar bei einer Kinder-Party ab und zum Abschied nahm Jenna ihre Everly sogar noch einmal auf den Arm und drückte sie ganz liebevoll.

Die Kleine kann es kaum erwarten, endlich eine große Schwester zu sein. "Sie hat mich gefragt, ob sie das Baby aus dem Bett holen und ihm ein Lied vorsingen darf, wenn es nachts schreit", verriet Jenna vor Kurzem in einem Interview. Ihre Tochter wolle sie auf jeden Fall unterstützen, sobald Kind Nummer zwei auf der Welt ist.

Backgrid /ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

Anzeige

Backgrid /ActionPress Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, Januar 2020

Anzeige

MEGA Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Tochter Everly im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de