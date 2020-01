Sebastian Preuss (29) kann es offenbar nicht lassen: Auch in der heutigen Der Bachelor-Folge kam der Rosenkavalier zwei seiner Damen wieder besonders nahe! Während der Junggeselle in der vergangenen Folge bei den Einzeldates mit Jenny Jasmin und Diana bereits auf Tuchfühlung ging, kamen diesmal auch Wioleta und Leah in den Knutsch-Genuss. Das vierte Kuss-Erlebnis nahm für den Kickboxer allerdings ein ziemlich plötzliches Ende!

Nach einem leidenschaftlichen und langen Kuss hielt Leah schlagartig inne und teilte dem Münchner mit, wie gut er küssen könne. Das unerwartete Ende war für Basti allerdings alles andere als angenehm: "Du bist schon so ein Grobmotoriker", teilte er der Hamburgerin mit. "Ich fand es gerade sehr schön, dich zu küssen, und du hast gleich so abgeblockt", zeigte sich der 29-Jährige enttäuscht, wurde aber im nächsten Moment mit einer Zugabe besänftigt.

Für die 23-jährige Leah hätte das Date mit Basti nicht besser laufen können: "Es war sehr schön auf jeden Fall", verriet die Studentin mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Dass sie inzwischen die vierte Kusspartnerin ist, dürfte ihr jedoch nicht bewusst sein: Bisher plauderte keine der Ladys öffentlich in der Villa über die intimen Momente mit dem Bachelor.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

TVNOW Leah Marie, Bachelor-Kandidatin

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss mit seinen 22 Kandidatinnen

