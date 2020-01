Emma Stone (31) strahlt zurzeit mit ihrem Ringfinger um die Wette! Erst vor einem Jahr machte die Schauspielerin bei den Screen Actors Guild Awards die Beziehung zu ihrem Freund Dave McCary (34) offiziell. Ihre Liebe halten die zwei jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender war es wohl für viele, als das Paar vor wenigen Wochen seine Verlobung im Netz verkündete. Nun wurde Emma bei einer Businessreise gesichtet – und an ihrer Hand funkelt ein prächtiger Verlobungsring!

Fast wäre die "La La Land"-Darstellerin unerkannt geblieben! Mit dicker Winterjacke und einem Baseballcap tief ins Gesicht gezogen wurde Emma am Montag am Flughafen in Athen von Paparazzi abgelichtet. Während ihr Outfit total unglamourös war, war ihr Accessoire am Finger umso luxuriöser: Ihr großer Verlobungsklunker war nicht zu übersehen!

Was auf den Fotos nicht zu erkennen ist, dafür aber auf einem Instagram-Bild der 31-Jährigen: Bei dem Schmuckstück handelt es sich um einen silbernen, diamantbesetzten Ring, in dessen Mitte sich eine Perle befindet. Gefällt er euch? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil!

Actionpress/ Backgrid Emma Stone in Athen, Januar 2020

Actionpress/ Backgrid Emma Stone

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

