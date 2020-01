Carmen Geiss (54) will sich für ein neues Näschen unters Messer legen! Dass die TV-Millionärin viel Wert auf ihr Äußeres legt, hat sie schon wiederholt bewiesen. Beispielsweise ließ sich die Frau von Robert Geiss (56) in der Vergangenheit die Brüste vergrößern und unterzog sich einem sogenannten Vampir-Lifting, bei dem Eigenblut abgezapft und unter die Gesichtshaut gespritzt wird. Jetzt plant Carmen einen weiteren Eingriff: Sie wünscht sich eine Nase wie die ihrer Tochter Shania (15)!

"Ich will so eine niedliche Stupsnase haben wie Shania", sagt Carmen in einem Interview mit Bunte. "Die Leute denken ja ohnehin, dass ich operiert bin bis zum Gehtnichtmehr, was so nicht stimmt! Aber jetzt bin ich in dem Alter, in dem man wirklich mal was für sich tun kann", meint die 54-Jährige.

Auch Davina (16) liebäugelt mit einem Riechorgan wie dem ihrer jüngeren Schwester und äußert den Wunsch nach einer Beauty-OP. Für Carmen komme das nicht infrage. "Bei ihr wäre es allerdings schon der Hammer", betont die Löwenmama.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Januar 2020

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Dezember 2019

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

