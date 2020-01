Heute Abend ist Bachelor-Halbzeit! In diesem Jahr sucht Kickboxer Sebastian Preuss (29) als RTL-Rosenkavalier seine große Liebe. Nach der dritten Nacht der Rosen dürfen noch 13 Frauen um sein Herz buhlen. Und in Folge vier wird es besonders emotional für den Münchner und seine Mädels – Basti knutscht mit gleich zwei Frauen, muss aber auch eine weinende Kandidatin trösten. Diese geballte Gefühlsladung lässt sich auch Jennifer Lange (26) nicht entgehen – die Bachelor-Gewinnerin von 2019 verfolgt gespannt jede Episode. Und erinnert sich dabei aktuell ganz nostalgisch an ihre eigene Zeit in der Kuppelshow!

In ihrer Instagram-Story schwelgte die Influencerin in Erinnerungen und postete zuerst einen Ausschnitt von der allerersten Nacht der Rosen, in der sie sich über eine Schnittblume von Andrej Mangold (33) freuen durfte. Dass sich im Laufe der Sendung zwischen ihr und dem Basketballer die große Liebe entwickeln würde, empfindet Jenny bis heute als total überwältigend. "Die intensivste, schönste und verrückteste Zeit in meinem Leben. Eine Zeit, die ich niemals vergessen werde! Ich konnte das alles gar nicht fassen, aber es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl", erinnert sie sich an ihre Emotionen im großen Bachelor-Finale, bei dem sich die Zumba-Enthusiastin und der Muskelmann gegenseitig ihre Liebe gestanden haben. Auch heute noch sind Jenny und Andrej ein perfektes Team und unzertrennlich.

Bislang haben die beiden Turteltauben auch jede neue Bachelor-Folge gemeinsam geguckt. Heute Abend werden Jenny und Andrej auch im Aftertalk zu Gast sein und über Sebastian und seine Eroberungen plaudern. "Wir beide geben unseren Senf dazu, es wird auf jeden Fall sehr lustig", kündigte die Brünette auf Instagram an.

