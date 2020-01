Hat sie etwa einen neuen Mode-Faible? Herzogin Kate (38) ist dafür bekannt, gern mal mit ihren Looks zu experimentieren. Doch in letzter Zeit sieht man die Ehefrau von Prinz William (37) immer öfter in stylishen Mänteln. Erst vergangene Woche machte die Beauty in einem langen Camel-Coat eine gute Figur. Jetzt griff die Herzogin erneut zu so einem Trend-Teil: Kate rockte einen blauen Mantel bei einer öffentlichen Veranstaltung!

Am Dienstag besuchte die 28-Jährige im Rahmen der Early Years Foundation, die sich für qualifizierte Kinderbetreuung in England einsetzt, einen Kindergarten in Stockwell. Zu diesem Engagement erschien die dreifache Mutter in einer ziemlich simplen Kombi aus einem weißen Turtelneck-Pullover und einer schwarzen Skinny-Jeans. Ihren Look verlieh die Duchess of Cambrigde allerdings mit einem Hingucker-Teil das gewisse Etwas: einem petrolfarbenen, ziemlich langen Mantel!

Doch nicht nur mit ihrem Outfit sorgte Kate an diesem Tag für Aufsehen – auch ihr herzlicher Umgang mit den Kids dürfte bei einigen Fans das Herz zum Schmelzen gebracht haben. An zwei kleine Mädchen verteilte die Gattin von William gut gelaunt High Fives und lachte ausgelassen mit ihnen.

James Whatling / MEGA Herzogin Kate in London, Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate in London 2020

Getty Images Herzogin Kate in London im Januar 2020

