Neuer Wind bei Janine Christin Wallat (24): Die Hamburgerin versuchte nach ihrer Der Bachelor-Pleite mit Daniel Völz (34) Ende 2019 ihr Glück bei Bachelor in Paradise. Doch auch bei der TV-Resterampe ging Janine leer aus. Davon lässt sich die Hobby-Sängerin aber nicht unterkriegen. Sie blickt nach vorne und entwickelt sich weiter – so ist es auch mit ihrem Look. Die Beauty präsentierte jetzt eine neue Frisur.

Auf ihrem beliebten Instagram-Kanal veröffentlichte die Blondine jüngst neue Selbstporträts, bei denen sofort auffällt – irgendwas ist an ihren Haaren anders. Ihre vorher brüchig wirkenden Strähnen haben auf einmal wieder vollen Glanz, sind buschiger und länger: Mithilfe von Extensions hat sich die TV-Persönlichkeit eine richtig voluminöse Mähne zugelegt! "Endlich wieder volles und vor allem langes Haar", schrieb die gelernte Frisörin im zugehörigen Bildbeitrag.

Ihre "Bachelor in Paradise"-Kollegin Michelle Schellhaas liebt das neue Äußere ihrer Freundin. "Schönes Bild, mein Schatz. Haare sehen super aus", schrieb der Lockenkopf unter den Schnappschuss von Janine Christin.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat 2020 im Fitnessstudio

Instagram / michelleschellhaas_official Michelle Schellhaas, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

