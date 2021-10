Janine Christin Wallat (26) verrät weitere Baby-Details! Die Bachelor-Bekanntheit und Neu-Mama gab erst vor wenigen Stunden bekannt, was viele Fans bereits vermuteten: Nach einer längeren Netz-Pause verriet sie nämlich, dass ihr Sohn nun tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat. In einem früheren Promiflash-Interview deutete die Beauty bereits an, dass ihr Kind einen italienischen Namen tragen wird. Jetzt gab Janine den besonderen Namen bekannt!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 26-Jährige nun ein Bild von einer Namenskette und lüftete somit das Geheimnis: "Willkommen auf der Welt, kleiner Nelio", schrieb Janine unter besagten Schnappschuss und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Es ist noch immer ein unbeschreibliches Gefühl, dich endlich in meinen Armen halten zu dürfen."

Im weiteren Posting verdeutlichte Janine ihr Glück erneut: "Von Anfang bis Ende hast du bewiesen, dass du ein Kämpfer bist! Mama ist schon jetzt unfassbar stolz auf dich, mein Baby Boy." Und ihre Follower freuen sich mit ihr: "Der wohl schönste Jungenname auf der ganzen Welt, herzlichen Glückwunsch", kommentierte etwa eine Userin.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, 2021 in Hamburg

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Kandidatin

