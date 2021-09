Janine Christin Wallat (26) im Babytalk! Die einstige Bachelor-Kandidatin teilte Anfang des Jahres ganz überraschend mit, dass sie erstmals Mutter wird. Wer der Vater ihres Kindes ist, behielt sie bisher für sich. Dafür nimmt sie ihre Follower im Netz aber mit auf diese spannende Reise – die auch schon bald zu Ende sein dürfte. Denn die Beauty ist in ihrem letzten Schwangerschaftstrimester. Vor der Geburt hat Janine Christin großen Respekt!

Das verriet die werdende Mutter nun gegenüber Promiflash. Vor der Entbindung habe Janine Christin tatsächlich keine Angst im klassischen Sinn: "Ich würde sagen, [ich habe] einen Heidenrespekt! Da man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich glaube, das ist in diesem Fall vielleicht auch gar nicht so verkehrt", erklärte die TV-Bekanntheit daraufhin. Sie scheint auch schon ganz genaue Vorstellungen von der Geburt ihres Babys zu haben: "Für mich steht fest, solange der Kleine und mein Körper das mitmachen, möchte ich das Kind auf natürlichem Wege zur Welt bringen", erzählte sie. So möchte sie im besten Fall auch auf eine PDA verzichten.

Will Janine Christin eigentlich ihren Partner bei der Entbindung dabei haben? "Es ist ein sehr intimer Moment, aber ein Vater hat genau so das Recht, bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein, wie die Mama. Schließlich ist es das gemeinsame Kind", führte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Die 26-Jährige fasste zudem rückblickend zusammen, dass sie sich glücklich schätzen kann, was Schwangerschaftswehwehchen betrifft: "Bis auf Schlafmangel, schmerzende Beine, unangenehme Senkwehen und die jetzt wiederkehrende Übelkeit mit begleitendem Sodbrennen bin ich echt gut weggekommen."

Anzeige

privat Janine Christin Wallat 2019

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de