Jetzt posierte Heidi Klum (46) beinahe oben ohne! Das Model bewies in der Vergangenheit bereits mehrmals, dass es sich auch gerne mal sehr freizügig präsentiert: Allein im vergangenen Jahr stellte die Blondine gleich mehrere Fotos online, auf denen sie weder ein Oberteil, noch einen BH trug. Auf einem der Schnappschüsse blitzte sogar ein Nippel der 46-Jährigen hervor! Den hätte man nun fast ein weiteres Mal gesehen, denn Heidi rutschte fast die Oberweite aus ihrem Kleid!

Tom Kaulitz (30)' Frau teilte jetzt ein Video auf Instagram, in dem sie für ein Fotoshooting posiert! Dabei hatte sie wortwörtlich alle Hände voll zu tun: Denn Hans und Franz – wie sie ihre Brüste gerne nennt – wollen einfach nicht unterm grünen Glitzerkleid bleiben. Da die Träger von Heidis Kleid immer wieder den Arm hinunterrutschen, muss sie ihren Busen während des Posens festhalten.

Ihre Fans konnte die Vierfach-Mama mit dem Clip trotzdem ziemlich begeistern: "Immer noch sexy, sogar mit über 40!", kommentierte einer ihrer Follower das Video. Ein anderer schrieb: "Oh mein Gott! Du bist so verdammt sexy! Dein Mann hat verdammtes Glück!"

Glaubt ihr, Heidi setzte ihre Brüste in dem Video absichtlich so in den Fokus?