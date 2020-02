Ginger Costello lässt sich hängen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Seit Oktober 2018 ist das ehemalige Webcam-Girl die Ehefrau des einstigen Bordell-Besitzers Bert Wollersheim (68). Der Rotlichtkönig war es auch, der die Bayerin bei ihren Gesangsambitionen unterstützte und mitfieberte, als sie im Promi Big Brother-Container hauste. Von den Strapazen des vergangenen Jahres muss sich das Paar jetzt erst einmal erholen: Im traumhaften Thailand lässt Ginger mit Berti die Seele baumeln – und die Arme auch!

Auf Instagram teilte die vollbusige Blondine einen Schnappschuss, auf dem sie vor traumhafter Meereskulisse auf einem Boot posiert – und zwar verkehrt herum. Im grün-pinken Bikini und mit breitem Lächeln stellt Ginger ihre akrobatischen Fähigkeiten zur Schau, indem sie kopfüber und mit ausgebreiteten Armen herumhängt. "Das Schöne am Urlaub ist: Man kann sich einfach mal hängen lassen", lauten ihre Zeilen zum Post. Auch ihr Göttergatte ist auf dem Foto zu sehen. In Badeshorts und stylisher Bauchtasche feuert er seine Herzdame an.

Seit er mit Ginger zusammen ist, sei Berti zufriedener denn je. "Liebe ist nicht nur ein Wort... Bei mir hat sie mein ganzes Dasein verändert. Ich war noch nie so glücklich wie mit meinem Baby Ginger", schrieb der 68-Jährige vor einigen Wochen zu einem Instagram-Beitrag.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim in Thailand, Januar 2020

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im Juni 2019

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim auf Mallorca

