Jourdan Dunn (29) kommt bald unter die Haube! Bei dem britischen Model könnte es sowohl beruflich, als auch privat nicht besser laufen! Die Schönheit hat sich über die Jahre in der Modebranche einen Namen gemacht und lief sogar schon für das beliebte Label Victoria's Secret. Und in der Liebe hat die 29-Jährige offenbar genauso viel Erfolg: Jourdan hat sich jetzt verlobt!

Mit einem süßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account bewies die Beauty nun, dass sie bald in den Hafen der Ehe einfahren wird: Auf dem Bild liegt ihre linke Hand in der ihres Partners und an ihrem Ringfinger funkelt ein riesiger Diamant! Das kann Jourdan offenbar selbst kaum fassen und hält sich freudestrahlend die Hand vors Gesicht!

Doch wer ist ihr glücklicher Verlobter? Das verrät die Mutter eines Sohnes nicht, gibt im Kommentar zu dem Post jedoch einen Hinweis auf seinen Nachnamen: "Jourdan Dunn Hamilton... trägt einen schönen Ring!" Anfang Januar hatte die zukünftige Braut ein Instagram-Foto gepostet, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Schatz und ihrem Nachwuchs posiert. Darauf war das Gesicht ihres Partners mit einem Herzchen-Emoji verdeckt gewesen – dafür hatte Jourdan aber immerhin verraten, dass sie seit 2019 gemeinsam durch Leben gehen!

Instagram / jourdandunn Jourdan Dunn bei ihrer Verlobung im Januar 2020

Instagram / jourdandunn Jourdan Dunn mit ihrem unbekannten Verlobten und ihrem Sohn im Januar 2020

Getty Images Jourdan Dunn, Schauspielerin

