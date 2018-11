BH-Panne bei den Europe Music Awards! Bei der Preisverleihung stand am Sonntagabend nicht nur die Musik im Vordergrund. Auch mit ihrem Outfit konnte so manche Promi-Lady punkten. Der inoffizielle Dresscode war dabei offenbar der Glitzer-Look. Wo man nur hinsah, blinkte und glitzerte es auf dem roten Teppich. Auf den Bling-Bling-Style setzte auch Model Jourdan Dunn (28) – nur leider war ihre Traumrobe anscheinend ein bisschen zu groß und legte ihren halben BH frei!

Als die Beauty später am Abend zusammen mit Schauspieler Terry Crews (50) auf die Bühne trat und einen der begehrten Awards überreichen durfte, war Jourdan in ein zweites Outfit geschlüpft – das so saß, wie es sollte. Einige Stunden zuvor, auf dem Red Carpet sah das aber noch ganz anders aus. Ihr umwerfendes One-Shoulder-Kleid von dem Label Aadnevik wollte einfach nicht oben bleiben. Nur Jourdans trägerloser Nude-BH konnte sie dabei vor einem doppelten Nippelblitzer bewahren. Die 28-Jährige schien von diesem Fashion-Fauxpas allerdings gar nichts mitzukriegen und posierte munter weiter für die Kameras.

Auch Jesy Nelson (27) von Little Mix hatte bei dem Griff in den Kleiderschrank wenig Glück. Ausnahmsweise war der rote Teppich nämlich nicht rot, sondern knallpink – ausgerechnet die gleiche Farbe wie Jesys Hosenanzug.

