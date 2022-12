British Fashion Awards 2022: Das waren die schönsten Looks

Lily James (33), Leigh-Anne Pinnock (31) und Co. beweisen mal wieder, wie modebewusst sie sind! Seit 1989 werden bei den British Fashion Awards jährlich die besten Designer, Models und Talente der Modebranche ausgezeichnet. In diesem Jahr gewann unter anderem Bella Hadid (26) den "Model of the Year"-Award. Vor der Preisverleihung, die von der Schauspielerin Jodie Turner-Smith (36) moderiert wurde, posierten die Stars und Sternchen zunächst auf dem roten Teppich – Promiflash fasst für euch die glamourösesten Outfits zusammen!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, fand sich am Montagabend alles, was in der Modewelt Rang und Namen hat, zusammen, um auf dem Red Carpet in London seine schönsten Looks zu präsentieren: Rita Ora (32) stellte ihre Unterwäsche unter einem roten, transparenten Kleid aus Mesh gekonnt in Szene. Ihr recht freizügiges Outfit machte die Partnerin von Taika Waititi (47) mit dazu passenden High Heels und einem bizarren Make-up komplett. Die ehemalige Little Mix-Sängerin entschied sich hingegen für etwas mehr Stoff: Leigh-Anne wählte für ihren Red-Carpet-Auftritt ein elegantes Abendkleid mit XXL-Beinschlitz.

Auch Jourdan Dunn (32) sorgte auf dem roten Teppich für einen Wow-Moment: Das Model posierte in einem transparenten Oberteil mit detaillierten Applikationen und einem schwarzen Rock mit XXL-Schleppe. Lily trug hingegen ein silberfarbenes, bodenlanges Kleid mit pompösen Applikationen aus Tüll.

