Mit diesen Fotos verzaubert Jenna Dewan (39) ihre Follower! Die Step Up-Darstellerin und ihr Freund Steve Kazee (44) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Mittlerweile ist Jenna hochschwanger – die Geburt könnte also jeden Moment beginnen. Also ließ sich die Schönheit schnell noch einmal stolz mit ihrem XXL-Babybauch fotografieren. Von dem Ergebnis scheint die Schauspielerin selbst so angetan zu sein, dass sie jetzt ihre Fans mit einem regelrechten Bilderhagel überraschte!

"Wenn die göttliche und magische Elizabeth Messina vorbeikommt und eine der magischsten Zeiten in deinem Leben einfängt", dankt die 39-Jährige der Fotografin der Bilder bei einem der insgesamt sieben Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Auf den veröffentlichten Pics posiert Jenna nur leicht verhüllt von einem transparenten Spitzenstöffchen. Mal liegt sie verführerisch in einem milchigen Wasserbad, mal schmiegt sie sich an ihren Steve. Auf allen Aufnahmen perfekt in Szene gesetzt: Jennas kugelrunder Babybauch!

In den Kommentaren überwerfen sich die Fans der Beauty regelrecht vor Begeisterung: "Du siehst so schön und umwerfend aus, Jenna!" oder "Du schöne und hinreißende Schwangere! Ich wünschte, ich hätte schwanger so ausgesehen", lauteten nur zwei der zahlreichen Reaktionen. Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt ab!

ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan, Januar 2020

Instagram / stevekazee Jenna Dewan, Schauspielerin

BG023/Bauergriffin.com / MEGA Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

