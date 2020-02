Heute Nacht ist es endlich wieder so weit: Der Super Bowl findet statt! Das US-amerikanische Football-Ereignis bietet weit mehr als das Endspiel der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Denn mindestens genauso angesagt ist das Spektakel drumherum: Feuerwerk, Millionen teure Werbeclips und Auftritte namhafter Musikgrößen. Hier kommen die wichtigsten Infos zum größten US-Sport-Event des Jahres!

Das Spiel wird am 2. Februar um 18:30 Uhr Ortszeit (3. Februar, 0:30 Uhr MEZ) im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, ausgetragen. Vor Spielanstoß wird Demi Lovato (27) die US-amerikanische Nationalhymne singen. In der Halbzeit werden dann Jennifer Lopez (50) und Shakira (43) den Besucher mit ihrer Musik und ihren heißen Kurven einheizen. "Ich bin sehr aufgeregt. Ich denke, es gibt keinen Musiker auf der Welt, der nicht davon träumt, beim Super Bowl aufzutreten", verriet Letztere gegenüber Variety. Als Ehrengäste sind außerdem J. Balvin (34) und Bad Bunny im Programm mit dabei.

Auch deutsche Football-Fans können das Sport-Spektakel live verfolgen. ProSieben überträgt das Spiel in der Nacht zu Montag ab 0.30 Uhr und stellt zusätzlich einen Stream auf der Internetseite ran.de zur Verfügung. Kunden des Sport-Streamingdienstes DAZN haben ebenfalls die Möglichkeit, das Match zu sehen.

Getty Images Sängerin Demi Lovato

Getty Images Jennifer Lopez, November 2019

Rob Carr / Getty Images Spielende des 52. Super Bowls in Minneapolis

