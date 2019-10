Geburtstagsparty mit Millionen Fans! Nach etlichen Gerüchten ist es nun seit ein paar Wochen offiziell: Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) werden 2020 die weltweit berühmte Halbzeitshow des Super Bowl rocken. Eine große Ehre für die Sängerinnen, denn die beiden reihen sich damit in eine Liste von absoluten Weltstars ein. Für Shakira wird der Tag aber noch ein paar Funken aufregender: Am Super Bowl hat sie Geburtstag!

"Die Veranstaltung findet ausgerechnet an meinem Geburtstag statt! Ich werde also mit 100 Millionen Menschen feiern. Eine eher kleine Party...", witzelte Shakira laut Just Jared. Sie habe jeden Tag neue Ideen für die große Show, daher sei es viel Arbeit, damit am Ende auch alles funktioniert. Dabei kann es die 42-Jährige offenbar immer noch nicht fassen: "Das ist einfach surreal! Ich wollte schon immer beim Super Bowl auftreten. Das ist der Heilige Gral der Unterhaltungsindustrie und hat eine enorme Relevanz für uns Künstler".

Neben ihrem Ehrentag hat Shakira noch ein weiteres persönliches Anliegen: "J.Lo präsentiert einen wichtigen Teil der Latino-Gesellschaft, der in den USA aufgewachsen ist. Und auch ich stelle in gewisser Weise einen Teil der lateinamerikanischen Welt dar. Nämlich die Menschen in der ganzen Welt, die kaum Englisch sprechen." Dadurch bekomme der gemeinsame Auftritt beim Super Bowl auch eine gesellschaftliche Note. Zudem liege der Zweifach-Mama die Bedeutung der Frauen und deren Emanzipation in der Unterhaltungsbranche sehr am Herzen.

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shakira im Mai 2014

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de