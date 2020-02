Richard Heinze hat es Melissa (24) ganz schön angetan! Bereits Anfang Januar wurde spekuliert, ob die Love Island-Beauty mit dem Köln 50667-Star nun endlich ihr großes Glück gefunden hat. Vor wenigen Wochen bestätigte sie dann die Gerüchte. Und die 24-Jährige scheint wirklich schwer verliebt zu sein: Sie und der Schauspieler posteten jetzt nicht nur jeweils ihr erstes richtiges Pärchenfoto im Netz – Melissa widmete ihrem Freund auch rührende Liebes-Worte!

In einem aktuellen Instagram-Post überhäufte die Ex-Kuppeshow-Kandidatin Richard mit zahlreichen Komplimenten: "Natürlich mag ich dich. Es macht Spaß, in deiner Nähe zu sein. Du bist clever. Du bist lustig. Du bist süß. Du bist anders. Du bist auf imperfekte Art und Weise perfekt. Du sagst immer, was dir auf dem Herzen liegt. Du hast das schönste Lachen. Natürlich mag ich dich. Du bist du. Du bist es, du bist mein Mensch!"

Zwischen den beiden Turteltauben scheint es ganz schön ernst zu sein: Erst vor wenigen Tagen erklärte Melissa, dass sie ihren Job an den Nagel gehängt habe und schon bald ins Rheinland ziehen wolle. Dabei deutete sie an, dass ihr Liebster einer der Gründe für den Umzug sei.

