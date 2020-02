Endlich gibt's das erste Pärchenfoto! Bei Love Island suchte Melissa (24) eigentlich ihre große Liebe – leider ohne Erfolg. Nach einem kurzen, fehlgeschlagenen Flirt mit Pietro Lombardi (27) sollte die Brünette ihr Glück dann aber doch noch finden: Mit dem Köln 50667-Star Richard Heinze geht sie seit einigen Wochen offiziell durchs Leben. Auf gemeinsame Liebes-Postings konnten die Fans allerdings vergeblich warten – bis jetzt: Richard Heinze verzauberte seine Community nun mit einem Schnappschuss von ihm und seiner besseren Hälfte!

Mit diesem Beitrag auf Instagram dürfte der Laien-Schauspieler für reihenweise Zuckerschocks bei den Fans gesorgt haben. Er veröffentlichte eine süße Aufnahme, auf dem erst selbst entspannt in die Kamera schaut, während eine strahlende Melissa ihm liebevoll die eine Hand um den Hals legt und mit der anderen seine Schulter tätschelt. Dass dieses Foto keinerlei Worte bedarf, darüber war sich offenbar auch Richard im Klaren. Er betitelte das Foto lediglich mit den Worten "Bleib hier!" und einem roten Herz-Emoji.

Tatsächlich scheint es bei dem Paar nach und nach immer ernster zu werden. Erst vor wenigen Tagen offenbarte die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story, dass sie nach Köln, in die Heimat ihres Liebsten, ziehen wolle. Auch ihren Normalo-Job hängte Melissa bereits an den Nagel.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Reality-Star

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze mit Melissa im Januar 2020

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

