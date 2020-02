Ob Pietro Lombardi (27) sich jetzt wohl ärgert? Für die einstige Love Island-Kandidatin Melissa (24) läuft es endlich richtig rund: Nachdem sie in der Kuppelshow nicht ihre große Liebe gefunden hat, machte ihr nach der Show DSDS-Sieger Pietro schöne Augen. Nach wenigen Treffen gab der Sänger der Brünetten aber einen Korb. Statt Trübsal zu blasen, bändelte Melissa wenige Wochen später mit Köln 50667-Star Richard Heinze an – und teilte mit ihm nun sogar das erste Pärchenfoto! Doch was sagt eigentlich Pietro zu der öffentlichen Liebeserklärung seines Ex-Schwarms?

Neben einem gemeinsamen Strahle-Foto widmete Melissa ihrem Liebsten auch rührende Zeilen. Kein Wunder, dass dieser Post reichlich Aufmerksamkeit bekam. So gratulierten TV-Bekanntheiten wie Nadine Klein (34) oder auch Show-Kollegin Dijana Cvijetic. Besonders interessant dürfte aber dieser Promi-Kommentar gewesen sein: Pietro hinterließ ebenfalls eine kleine Message unter dem niedlichen Bild! Er setzte doch glatt drei rote Herz-Emojis in die Kommentarspalte – und bewies damit: Er freut sich für die 24-Jährige!

Doch Pietro ist nicht der einzige Ex-Flirt, der Melissas Posting feiert. Auch ihr ehemaliger Drama-Couple-Partner aus der Dating-Sendung, Danilo Cristilli (23), drückte auf "Gefällt mir" und sandte ihr eine liebe Message in Form von erfreuten Emojis!

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Melissa im Januar 2020

Getty Images Pietro Lombardi

RTL II / Magdalena Possert Melissa und Danilo

